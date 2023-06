Policiers "percepteurs des impôts", drogue et amendes : les propos de Macron font bondir à gauche et dans la police

En visite à Marseille, le chef de l'Etat a affiché sa volonté de systématiser le recouvrement des amendes à l'égard des détenteurs et consommateurs de stupéfiants, dont les sanctions prévues restent peu appliquées dans les faits.

Emmanuel Macron, en visite à la prison des Baumettes, à Marseille, le 26 juin 2023 ( POOL / Ludovic MARIN )

Après l'annonce de son plan "Marseille en grand" en 2021, Emmanuel Macron fait en cette fin juin une visite de trois jours dans la cité phocéenne, où il a appelé à la lutte contre les trafics de drogue, "une responsabilité collective". Le chef de l'Etat a notamment annoncé que le paiement des amendes forfaitaires pour consommation de drogue pourrait désormais être "immédiat, par carte bancaire ou en liquide". Ce qui permettrait d'améliorer le taux de recouvrement, de seulement 35%, un niveau "inacceptable".

L'annonce a fait réagir, à la fois dans l'opposition politique, ainsi que chez les forces de l'ordre.

A gauche, Rachel Garrido fustige un appel "consternant". "C'est belligène ! Déjà, l'amende forfaitaire délictuelle en matière de détention et consommation de drogue, ça ne sert à rien. Ca rompt totalement la logique de santé publique dans la répression, ça ne fait pas réduire la consommation et la détention, ça crée un tas de conflits entre les citoyens et les policiers", juge la députée LFi de Seine-Saint-Denis, à l'antenne de f ranceinfo , mardi 27 juin. "Vous imaginez maintenant en plus que le policier va avoir un sabot de carte bleue sur lui, avec ce que ça peut créer, c'est à dire des gens armés qui font le recouvrement des impôts? Mais enfin... Celui qui a soufflé cette idée au Président, il faudrait qu'il soit viré immédiatement", ajoute l'élue.

"Je crois pas que ce soit le rôle d'un policier de sortir l'appareil à carte bleue"

Côté police, les professionnels su secteur pointent une fonction supplémentaire qui n'est pas la leur. "J'ai connu des policiers psychologues, soignants, et j'apprends aujourd'hui qu'on va être percepteurs des impôts", a réagi Rudy Manna, secrétaire départemental Alliance Police 13, sur RMC .

"Je crois pas que ce soit le rôle d'un policier de sortir l'appareil à carte bleue pour faire payer des individus que l'on vient de contrôler avec du produit stupéfiant sur eux. "On n'est pas là pour ça, on est là pour assurer la tranquillité publique et pas récupérer de l'argent . L'argent doit être récupéré par le Trésor public. Je préfèrerais que ce soit eux qui soient renforcés pour ce genre de choses plutôt que donner une nouvelle mission à des policiers ".