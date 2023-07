Polémique sur le prix des billets des JO-2024 : "Ces jeux doivent être populaires, c'est notre souhait", assure Emmanuel Macron

Emmanuel Macron à Nouméa le 26 juillet. ( AFP / LUDOVIC MARIN )

"C'est vrai qu'il y a des épreuves très demandées parce qu'il faut accueillir le monde entier, c'est très cher et long, on est tirés au sort", a reconnu le président de la République Emmanuel Macron ce mercredi 26 juillet sur France Info, depuis la Nouvelle-Calédonie où il est en déplacement.

Les JO de Paris entrent officiellement ce mercredi 26 juillet dans leur dernière année avant une cérémonie d'ouverture inédite sur la Seine.

L'une des polémiques qui entâchent la compétition est celle concernant le prix des places. Pour le président de la République Emmanuel Macron, ces jeux "doivent être populaires, c'est notre souhait", a-t-il assuré auprès de France Info ce mercredi, depuis la Nouvelle-Calédonie où il est en déplacement.

"On a mis une billetterie sociale en place pour beaucoup de fonctionnaires de l'État, des collectivités territoriales. Il y a plusieurs centaines de milliers de billets qui ont été achetés et distribués gratuitement pour que ceux qui organisent les Jeux aient accès à des épreuves de manière gratuite", a-t-il poursuivi.

"50% des billets sont à moins de 50 euros"

Le chef de l'Etat a également promis un geste pour "les enfants des familles qui seront mobilisées pour les Jeux." "Et puis on a un million de billets qui seront aussi à des tarifs privilégiés, une vingtaine d'euros, pour beaucoup d'épreuves olympiques et paralympiques", a continué Emmanuel Macron.

En début de semaine, un accord de sponsoring a été conclu avec le groupe de luxe LVMH, synonyme d'apport de 150 millions d'euros, selon une source proche des négociations - permettant aux organisateurs de quasiment boucler leur budget à un an du début de l'évènement. "Il devrait manquer quelques dizaines de millions d'euros pour atteindre le budget fixé, mais clairement c'est une très bonne chose, même si nous étions assez confiants", a confié lundi un des cadres du comité d'organisation.