Pokémon, Pat’Patrouille, Lego… Les jouets stars de Noël

Pikachu, Carapuce, Psykokwak, Bulbizarre… Vingt-cinq ans après leur création, les créatures Pokémon n’ont jamais été aussi populaires dans les cours de récréation. « Il y a un engouement par cycle pour les cartes Pokémon que s’échangent les enfants, note Christophe Drevet, directeur général de la Fédération française des industries Jouet Puériculture (FJP). En 2021, elles font leur retour en force. » Les professionnels du jouet en sont convaincus : cette année, les cartes de la franchise japonaise seront les stars de Noël.

« On ne pourra pas passer à côté », acquiesce Yves Cognard, patron de Junior City, un institut d’études marketing ciblé sur les enfants. Pendant la dernière semaine de septembre, quatre des cinq jouets les plus vendus en France étaient des Pokémon. La tête de proue d’un marché qui se porte plus que bien : + 4 % de ventes depuis le début de l’année, se réjouit Christophe Drevet. « Le marché est très dynamique, c’est très positif, surtout après l’année 2020 et les confinements où l’on n’a pas pu vendre de jouets pendant plusieurs mois. »

Nos jouets cultes – « Monopoly », par ici la monnaie

Les jeux de société portés par les confinements

Au-delà des cartes Pokémon, c’est tout le secteur des jeux de société qui s’envole (+ 22 % depuis le début de l’année). À tel point que « la France est devenue le plus gros consommateur de jeux de

... Lire la suite sur LePoint.fr