POINT HEBDO-Chômage US, géopolitique en Asie et instabilité politique en France au menu des marchés

Les prochains jours seront encore marqués par des données essentielles aux prises de décisions économiques et de politique monétaire aux Etats-Unis tandis que l'actualité politique en France pourrait secouer l'Europe.

Ailleurs dans le monde, un forum de sécurité régional en Chine sera scruté tandis que le sort de l'ancien président brésilien Jair Bolsonaro pourrait avoir des conséquences sur le pays.

Tour d'horizon des perspectives de marché dans les jours à venir :

1/ LES USA AU TRAVAIL

Les prochains chiffres sur les créations d'emplois non-agricoles aux Etats-Unis, attendus le vendredi 5 septembre, pourraient donner encore davantage de poids à la probabilité d'une baisse des taux de la Réserve fédérale américaine (Fed) en septembre

Selon les économistes interrogés par Reuters, l'économie américaine devrait avoir créé 78.000 emplois non-agricoles en août, après 73.000 en juillet.

Déjà, les créations d'emplois inférieures aux attentes pour le mois de juillet, accompagnées de fortes révisions à la baisse pour les deux mois précédents, ont renforcé l'hypothèse d'une baisse des taux dès le mois prochain.

L'hypothèse est d'autant plus crédible que le président de la banque centrale, Jerome Powell, a semblé aller dans ce sens lors de son discours à Jackson Hole, adoptant un ton 'dovish' et évoquant une possible baisse des taux le mois prochain.

Ces données seront également analysées à l'aune des inquiétudes planant sur l'indépendance de la Fed après les multiples critiques du président américain Donald Trump qui a même annoncé récemment vouloir limoger l'une des gouverneures de la banque centrale, Lisa Cook.

2/ CHINE CONTRE USA

Plus de vingt dirigeants des plus grandes puissances mondiales se réunissent dimanche en Chine à l'occasion d'un forum sur la sécurité régionale alors que Donald Trump essaie de réaffirmer la suprématie américaine dans la zone.

Le président russe Vladimir Poutine, dont le retour sur la scène internationale a été salué par Donald Trump en août, participe à ce sommet de l'Organisation de coopération de Shanghai (OCS) à Tanjin qui marque également la première visite en Chine de l'Indien Narendra Modi depuis plus de sept ans.

Quelques jours plus tard, le président chinois Xi Jinping accueillera le dirigeant nord-coréen Kim Jong-un lors du défilé du "jour de la victoire" à Pékin.

Xi Jinping devrait chercher à appuyer la suprématie de son pays sur la région alors que la Chine continue de voir son économie s'embourber, comme devraient en témoigner les PMI ces prochains jours.

3/ SINGULARITÉ FRANÇAISE

La France, qui a habitué les investisseurs aux incertitudes et au manque de stabilité ces derniers mois, continuera d'attirer l'attention alors que le gouvernement du premier ministre François Bayrou pourrait tomber le 8 septembre à l'issue d'un vote de confiance portant sur les finances publiques.

A l'image de la baisse des indices français et européens fin août, cette situation devrait peser sur les actifs risqués du Vieux continent en faisant craindre les conséquences de l'instabilité sur les perspectives de croissance de la deuxième économie de la zone euro.

Surtout, les investisseurs scruteront l'évolution des taux français qui ont atteint leur plus haut niveau en 5 mois.

4/ LE M&A SE REPREND

Plusieurs fois annoncé depuis la fin de la pandémie mondiale de Covid-19, le fort rebond du marché des fusions-acquisitions (M&A) pourrait prendre forme en 2025 pour atteindre les 4.000 milliards de dollars de transactions.

Face aux droits de douane, certaines entreprises misent sur la consolidation sectorielle ou les alliances stratégiques transfrontalières pour continuer à croître, soutenant ainsi le M&A.

D'autant que les faibles valorisations de plusieurs actifs européens incitent les acheteurs internationaux à passer à l'acte pour trouver des valeurs de rendement intéressantes.

5/ BRÉSIL-US

Le procès de l'ancien président brésilien Jair Bolsonaro entre dans sa dernière ligne droite mardi, le leader d'extrême droite et sept de ses plus proches collaborateurs étant accusés d'avoir fomenté un coup d'État pour renverser le résultat de l'élection de 2022.

S'il est reconnu coupable, il risque plus de 40 ans de prison. Surtout, une telle condamnation pourrait irriter davantage Donald Trump, qui a déjà imposé des droits de douane de 50% sur les exportations brésiliennes, qui évoque "la chasse aux sorcières" contre Bolsonaro.

Certaines des plus grandes exportations brésiliennes, telles que les avions, l'énergie et le jus d'orange, ont pourtant jusqu'à présent échappé aux droits de douane. Le président américain pourrait changer d'avis, craignent certains observateurs.

