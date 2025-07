Pogačar et PSG : les revers de leurs médailles

Une passion peut-elle mourir par manque de suspense ? Aussi brillants soient-ils, le cycliste Tadej Pogačar et les footballeurs du PSG ne seraient-ils pas les deux profils d’un même visage : celui d’une domination qui risque in fine de tuer leur sport ?

Tadej Pogačar se promène tranquillement sur les routes du Tour de France, réduisant le suspense à néant (sauf en cas d’abandon). Un léger sentiment de malaise plane d’ailleurs sur le monde du cyclisme devant cet empereur de la Petite Reine, qui pourrait revêtir dimanche sur les Champs-Élysées son quatrième maillot jaune en six éditions et à seulement 26 ans. Thomas Voeckler, dans Sud-Ouest , n’arrive même plus à simuler son désenchantement : « Pogačar ne m’a pas plus impressionné cette année qu’en 2024… Il essaie de se convaincre qu’il existe un suspense, sinon ça va être ennuyeux. […] Un homme au-dessus du lot, même sympa, ça finit par agacer. » Une situation qui n’est pas sans rappeler les sentiments mitigés que suscite en France l’arrogante domination du PSG sur notre Ligue 1. Alors, la victoire n’est-elle appréciable que si elle demeure inattendue ?

Une histoire de la domination

Cette configuration ne se révèle pourtant pas franchement nouvelle. Dans les années 2000, l’Olympique lyonnais de Jean-Michel Aulas enchaîna sept titres consécutifs, pendant que Lance Armstrong empilait lui aussi sept Tours de France entre 1999 et 2005 – des maillots jaunes finalement retirés pour cause de dopage avéré et confessé. On doit prier du côté d’Amaury Sport Organisation pour que le Slovène ne devienne pas son indigne successeur, du moins de ce point de vue-là.…

Par Nicolas Kssis-Martov pour SOFOOT.com