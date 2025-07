Joan Laporta explique le fiasco Nico Williams

Le choix de la maison, et peut-être également de la raison.

Alors que les rumeurs l’envoyaient à Barcelone et qu’il était victime de quelques critiques, Nico Williams a finalement prolongé son bail avec l’Athletic Bilbao pour rester dans son club adoré. Un transfert qui ne s’est pas réalisé pour plusieurs raisons, selon Joan Laporta. « Comme la situation de Luis Dias était compliquée et que nous étions en train de négocier avec Rashford, l’agent de Nico est venu me proposer la possibilité de le signer. Au départ, je préférais me concentrer sur les deux autres options. Mais dans ces cas-là, j’écoute toujours le directeur sportif , a commencé le président catalan. Il disait qu’on devait au moins écouter, parce que c’est un joueur intéressant qui tient bien son poste sur l’aile. » …

FC pour SOFOOT.com