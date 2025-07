Plusieurs prétendants pour Jack Grealish ?

Le nom de Jack Grealish écrit sur les petits papiers de trois clubs participants à la prochaine Ligue des champions ?

C’est ce que croit savoir The Sun en ce début de semaine. En instance de départ à Manchester City , l’ailier fêtard aurait le choix entre Tottenham et son London dry Gin, Newcastle et son onctueuse bière brune Brown Ale. Enfin, Naples et son Spritz serait le dernier prétendant.…

MBC pour SOFOOT.com