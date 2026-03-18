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Plusieurs pays proposent un couloir maritime sécurisé pour évacuer les marins bloqués dans le Golfe
information fournie par Reuters 18/03/2026 à 18:52

par Jonathan Saul

Une proposition ‌formulée mercredi par l'agence des Nations unies chargée du transport maritime préconise la ​mise en place d'un couloir maritime sécurisé afin de permettre à quelque 20.000 marins, bloqués dans le Golfe en raison de la guerre en Iran, de quitter ​la région.

Des centaines de navires ont jeté l'ancre depuis que Téhéran a menacé d'attaquer les navires tentant ​de quitter le Golfe par le détroit ⁠d'Ormuz.

La proposition, soumise par Bahreïn, le Japon, le Panama, Singapour et les ‌Émirats arabes unis et soutenue par les États-Unis, préconise "un dispositif comme par exemple un couloir maritime sécurisé".

Elle a été présentée lors ​d'une réunion du conseil d'administration ‌de l'Organisation maritime internationale (OMI) des Nations unies à Londres.

"L'objectif ⁠de ce cadre serait de faciliter l'évacuation en toute sécurité des navires marchands", peut-on lire dans la proposition. "Cette mesure vise à protéger la vie des marins."

Au moins ⁠sept marins marchands ‌ont été tués dans le conflit, a déclaré le secrétaire général ⁠de l'OMI, Arsenio Dominguez, aux délégués.

"Ils ne doivent pas devenir les victimes ‌de tensions géopolitiques plus larges", a-t-il déclaré, appelant à une désescalade ⁠pour permettre aux marins de quitter le Golfe en toute ⁠sécurité.

Les pays de l'Otan ‌examinent également les mesures qui peuvent être prises, a déclaré mercredi le secrétaire ​général de l'alliance, Mark Rutte.

Le président ‌américain Donald Trump a demandé aux nations d'aider à assurer la sécurité du détroit afin de permettre ​aux pétroliers et autres navires d'y entrer et d'en sortir. Un cinquième du pétrole et du gaz naturel liquéfié mondiaux transite en temps normal ⁠par le détroit.

L'Iran a déclaré dans une communication distincte adressée à l'OMI que les autorités iraniennes continuaient à fournir une aide humanitaire et un soutien aux marins et aux navires dans le Golfe et le détroit.

La session du Conseil de l'OMI doit se poursuivre jeudi.

(Rédigé par Jonathan Saul ; version française Etienne Breban, édité ​par Benoit Van Overstraeten)

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