Plusieurs morts dans l'incendie d'un immeuble à Anvers

Plusieurs personnes ont trouvé la mort dans l'incendie d'un immeuble d'habitation à Anvers mercredi matin, a déclaré la police sur son site internet.

Selon les informations des autorités, les pompiers de la deuxième ville belge ont reçu un appel à 9h53 (07h53 GMT) signalant un "incendie violent" au huitième étage d'un immeuble de 10 étages situé dans le quartier du Linkeroever.

Le bâtiment, qui a été évacué, abritait plus de 200 personnes, a précisé la police, ajoutant que plusieurs personnes avaient été blessées.

"Pour l'instant, nous ne sommes pas encore en mesure de fournir des chiffres à ce sujet, car nos priorités sont ailleurs pour le moment", a déclaré aux journalistes Kim Bastiaens, porte-parole de la police locale.

"Nous nous concentrons donc avant tout sur la recherche des victimes pour l'instant."

Plusieurs brigades de pompiers provenant de différents quartiers étaient sur place.

"Il y a d'abord eu une coupure d’électricité, puis, trois minutes plus tard, l’alarme incendie s’est déclenchée. À ce moment-là, il y avait déjà de la fumée dans les couloirs", a raconté Geert Dewulf, habitant de l'immeuble, à la chaîne belge VRTNWS.

"Nous avons essayé de descendre par nos propres moyens, mais nous n’y arrivions plus. Nous nous sommes barricadés dans notre appartement et avons attendu sur la terrasse. Environ 10 minutes plus tard, les pompiers sont venus nous secourir depuis la terrasse à l’aide de leur échelle."

(Rédigé par Inti Landauro et Charlotte Van Campenhout; version française Etienne Breban, édité par Benoit Van Overstraeten)