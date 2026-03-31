Plusieurs explosions entendues à Bujumbura, au Burundi, disent des sources

Plusieurs explosions ont retenti mardi à Bujumbura, principale ville du Burundi, ont déclaré des sources à Reuters.
(David Lewis, rédigé par Bate Felix, version française Bertrand Boucey, édité par Benoit Van Overstraeten)
Plusieurs explosions ont retenti mardi à Bujumbura, principale ville du Burundi, ont déclaré des sources à Reuters.
(David Lewis, rédigé par Bate Felix, version française Bertrand Boucey, édité par Benoit Van Overstraeten)
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