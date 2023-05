Plus un enfant utilise un smartphone tôt, plus sa santé mentale est en danger

Dis-moi à quel âge tu as eu ton premier smartphone… Une récente étude s'est intéressée au lien qui pouvait exister entre l'âge du premier téléphone portable et l'apparition de certains problèmes psychiques. Sapien Labs, une plateforme de données neurologiques et cognitives, a étudié les données de 27 969 jeunes adultes.

Grâce à cela, les chercheurs ont constaté que l'âge auquel a été reçu le premier smartphone ou la première tablette était fortement corrélé à l'état de santé mentale au début de l'âge adulte. Plus les participants avaient reçu cet appareil tôt dans l'enfance, plus ils étaient susceptibles d'éprouver des pensées suicidaires, des sentiments d'agressivité envers les autres et un sentiment de détachement de la réalité. Une corrélation d'autant plus affirmée chez les femmes que chez les hommes.

Le bon sauvage numérique

Pensées suicidaires

Dans le détail, le pourcentage de femmes souffrant de problèmes de santé mentale était de 74 % pour celles qui ont eu un smartphone ou une tablette à l'âge de 6 ans. En revanche, le pourcentage était de 46 % pour celles qui l'avaient reçu à partir de 18 ans. Chez les hommes, ce taux passe de 42 % pour ceux qui avaient un téléphone avant leurs 6 ans à 36 % pour ceux qui l'ont eu à la majorité.

L'âge d'acquisition semble également avoir un lien avec les pensées suicidaires. « Les pensées et les intentions suicidaires avaient une

