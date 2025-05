information fournie par So Foot • 14/05/2025 à 13:46

Plus personne ne veut jouer pour le Real Madrid ?

Plus personne ne veut jouer pour le Real Madrid ?

Tu peux perdre un joueur, mais pas 11…

Ce soir face à Majorque, le Real Madrid n’a plus grand-chose à jouer … si ce n’est limiter les dégâts d’une fin de saison cauchemardesque. Battus lors du Clasico et quasiment assurés de voir le Barça sacré, les Merengues aligneront un onze bricolé, faute de mieux : 11 joueurs sont forfaits, le dernier enregistré est Andriy Lunin , annoncé absent ce matin pour une contusion à la main durant l’entrainement d’après un communiqué du Real Madrid. Une absence de plus dans une infirmerie déjà bien remplie : Carvajal, Militão, Alaba, Rüdiger, Mendy, Camavinga, Lucas Vázquez, Vinicius, Rodrygo, auxquels s’ajoute la suspension de Tchouaméni. …

CV pour SOFOOT.com