Plus de la moitié des TPE/PME ont déjà recouru l'IA, selon la CPME

"Plus de la moitié des dirigeants" de très petites (TPE), petites ou moyennes entreprises (PME) ont déjà recouru à l'intelligence artificielle au sein de leur société, selon un sondage de la CPME auprès de ses adhérents publié jeudi 25 juillet.

"53% déclarent avoir déjà utilisé une technologie d'intelligence artificielle" (notamment l'IA générative mais pas seulement) "et 11% d'entre eux projettent de le faire prochainement", précise dans un communiqué la Confédération des petites et moyennes entreprises, à partir des réponses d'un peu plus de 1.600 patrons à un questionnaire en ligne.

Dans une réaction transmise à l'AFP, le président de la CPME François Asselin s'est félicité de "l'engagement vivace pour l'innovation technologique au sein des PME", dans une période qu'il juge "incertaine et complexe". L'IA est "un formidable levier" pour stimuler la productivité des entreprises et leur faire gagner du temps, a-t-il encore estimé.

Selon le sondage, 78% des chefs d'entreprises qui utilisent l'IA s'en servent pour créer des contenus, 22% pour analyser des données avant de prendre une décision et 20% pour automatiser des tâches administratives - les répondants à l'enquête pouvaient citer plusieurs applications de l'IA dans leur société.

Parmi les avantages liés au recours à l'IA, les patrons qui l'ont testée sont 77% à évoquer un "gain de temps", 43% "le développement de nouvelles pratiques", 33% "une amélioration de la performance" et 17% "une réduction des coûts".

Un peu plus d'un dirigeant sur dix (11%) n'a perçu aucun impact positif après avoir expérimenté l'IA dans sa société, et 41% des chefs d'entreprise confessent des "difficultés dans l'utilisation de l'IA, principalement dans la compréhension de son fonctionnement".

Le sondage de la CPME est publié deux semaines après une étude de Bpifrance qui indiquait que seules 3% des TPE/PME françaises recouraient régulièrement à l'IA générative.

En mai, la banque publique et l'institut Rexecode avaient indiqué qu'à peine 9% des TPE/PME avaient investi dans l'IA (générative ou non) ces trois dernières années.

Le sondage publié jeudi par la CPME souligne que près d'une TPE/PME sur quatre (23%) a subi "au moins une cyberattaque au cours des douze derniers mois". Dans 6% des cas, l'offensive "a eu un impact" sur l'activité de la société.

Des chiffres qualifiés de "préoccupants" par François Asselin, à l'approche des Jeux olympiques organisés par la France, dont les premières épreuves ont débuté mercredi, avant la cérémonie d'ouverture prévue vendredi.

"Dans un contexte géopolitique tendu, cela nous interpelle sur l’indispensable et urgent renforcement de nos défenses numériques", ajoute-t-il.

95% des répondants à l'enquête déclarent tout de même avoir mis en place au moins un dispositif de cybersécurité (mot de passe, antivirus, pare-feu...).

Le sondage a été réalisé via un questionnaire en ligne diffusé entre le 20 juin et le 12 juillet auprès des adhérents de la CPME. Celle-ci a recueilli 1.612 réponses de dirigeants de TPE et de PME et a redressé les résultats par secteur d'activité.