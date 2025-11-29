Plus de 70.000 morts à Gaza depuis le début de la guerre, selon le ministère de la Santé

par Nidal al-Mughrabi

Plus de 70.000 personnes ont été tuées dans la bande de Gaza depuis le début de la guerre, a déclaré samedi le ministère de la Santé de l'enclave.

Au total, 301 personnes ont été ajoutées au bilan depuis jeudi, ce qui porte le total des décès à 70.100, a précisé le ministère dans un communiqué.

Deux d'entre elles sont mortes lors de récentes frappes israéliennes, les autres ont été identifiées à partir de restes enterrés depuis un certain temps sous des décombres.

L'armée israélienne, qui nie cibler des civils depuis le début du conflit il y a plus de deux ans, n'a pas fait de commentaire dans l'immédiat.

Le bombardement de Gaza par Israël - déclenché par l'attaque meurtrière du Hamas contre Israël le 7 octobre 2023 - a laissé une grande partie de l'enclave en ruines, ce qui rend la collecte d'informations précises sur les victimes difficile.

Au cours des premiers mois de la guerre, les autorités ont compté les corps qui arrivaient dans les hôpitaux et les a identifiés par leur nom et leur numéro d'identité.

Le calme relatif dans l'enclave depuis l'entrée en vigueur d'un fragile cessez-le-feu le 10 octobre a permis aux autorités de rechercher des corps dans les décombres et par conséquent, le nombre de morts n'a cessé de grimper.

Gaza disposait avant la guerre de solides statistiques démographiques et de meilleurs systèmes d'information sanitaire que la plupart des pays du Moyen-Orient, ont déclaré des experts en santé publique à Reuters.

Les Nations unies citent régulièrement les chiffres du ministère gazaoui de la Santé et les jugent crédibles.

(Rédigé par Nidal Al Mughrabi et Pesha Magid ; version française Kate Entringer)