Plus de 7.000 cadavres de phoques échoués en Namibie

WINDHOEK, 23 octobre (Reuters) - Les cadavres de plus de 7.000 phoques ont été découverts ces derniers jours sur les plages de Namibie, a annoncé vendredi une association locale de protection de la faune marine. Ocean Conservation Namibia (OCN) avait signalé la semaine dernière la présence de plusieurs milliers de bébés phoques morts dans la péninsule de Pelican Point, une destination touristique réputée pour sa faune marine. "Ce que nous avons observé (récemment), ce sont moins de bébés phoques morts mais plus de femelles adultes", a déclaré Naude Dreyer, biologiste à l'OCN. On ignore la cause de leur mort. Le ministère des Pêches et des Ressources marines a fait savoir la semaine dernière que des échantillons seraient envoyés en Afrique du Sud pour la déterminer. OCN évoque le manque de nourriture, sans écarter les hypothèses d'une épizootie ou d'une intoxication. (Nyasha Nyaungwa, version française Jean-Philippe Lefief)

