Plus de 500 milliards d'euros pour reconstruire l'Ukraine : le chiffrage astronomique de la Banque mondiale

Cette estimation du coût des destructions correpond à près de trois fois le PIB du pays, ravagé par trois ans de guerre consécutive à l'invasion russe.

Des pompiers devant un immeuble de Kiev, le 2 janvier 2024 ( AFP / GENYA SAVILOV )

Combien coûte la guerre à l'Ukraine? Trois ans après l'invasion des forces russes, Kiev aura besoin de 524 milliards de dollars (506 milliards d'euros) pour son redressement et sa reconstruction, , selon une nouvelle estimation publiée mardi par la Banque Mondiale.

"Cette évaluation met en évidence les dommages extraordinaires que la Russie a infligés à l'Ukraine", a déclaré la commissaire européenne à l'élargissement, Marta Kos, citée par le communiqué conjoint de la Banque mondiale avec l'ONU, la Commission européenne et le gouvernement ukrainien. Le chiffre - estimé sur 10 ans - correspond à "2,8 fois le PIB" de l'Ukraine pour 2024, ajoute le communiqué.

L'invasion russe de l'Ukraine lancée le 24 février 2022 a fait des dizaines de milliers de morts, des millions de réfugiés et déplacés et provoqué des destructions massives rasant des villes entières avec des bombardements et ruinant nombre d'infrastructures énergétiques.

Les précédentes évaluations, publiées en février 2023 et en mars 2024, se montaient respectivement à 392 milliards d'euros et 464 milliards d'euros.

"L'année dernière, les besoins de l'Ukraine en matière de reconstruction n'ont cessé de croître en raison des attaques incessantes de la Russie", a déploré le Premier ministre ukrainien Denys Chmygal, cité dans le communiqué.

Cartes montrant l'évolution des zones contrôlées par les forces russes en Ukraine du 25 février 2022 au 23 février 2025, à partir des données de l'ISW ( AFP / Nalini LEPETIT-CHELLA )

Les zones proches de la ligne de front ont accumulé presque trois quarts de dommages, selon la même source qui énumère les régions orientales de Donetsk, Kharkiv, Lougansk et méridionales (Zaporijjia et Kherson) mais aussi celle de Kiev, la capitale visée presque quotidiennement.

Au total, 13% du parc immobilier total a été endommagé ou détruit, affectant plus de 2,5 millions de ménages, a ajouté le communiqué.

A Gaza, des destructions à plus de 50 milliards

Début février, une estimation de l'ONU avait elle estimé le coût des destructions dans la bande de Gaza, dont le relèvement et la reconstruction nécessiteront plus de 53 milliards de dollars, dont plus de 20 milliards sur les trois premières années.

"Les sommes nécessaires au relèvement et à la reconstruction à court, moyen et long terme dans la bande de Gaza sont estimées à 53,142 milliards de dollars. Sur ce montant, le financement nécessaire à court terme pour les trois premières années est estimé à environ 20,568 milliards de dollars", a fait valoir le secrétaire général de l'ONU Antonio Guterres dans un rapport à l'Assemblée générale.