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Plus de 4.000 cas d'Ebola en République démocratique du Congo
information fournie par Reuters 07/08/2026 à 12:19
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Le nombre de cas confirmés d'Ebola en République démocratique du Congo (RDC), où l'épidémie progresse à une rapidité rarement observée, dépasse les 4.000, selon les données du gouvernement.

Les experts estiment que la transmission du virus a commencé plusieurs mois avant la déclaration officielle de l'épidémie, le 15 mai, et que le nombre réel de cas pourrait être bien supérieur au bilan officiel.

L'Institut de santé publique de RDC indique dans son dernier rapport en date que le nombre total de cas est de 4.053, dont 1.850 décès.

Les contaminations sont recensées dans cinq provinces : l’Ituri, le Nord-Kivu, le Sud-Kivu, le Haut-Uélé et la Tshopo.

Un rapport publié en juillet dans la revue Science conclut que l’épidémie a débuté en janvier, voire plus tôt, en Ituri. Les chercheurs ont identifié plus de 500 cas suspects entre la mi-janvier et le 15 mai.

À ce jour, l’épidémie d'Ebola qui a touché l’Afrique de l’Ouest entre 2014 et 2016 est historiquement la plus importante, avec plus de 28.000 cas recensés en Guinée, au Libéria et en Sierra Leone.

(Reportage de Clement Bonnerot; avec la participation de Anait Miridzhanian; Rédigé par Nilutpal Timsina; Version française Aleksandra Kret, Matthieu Huchet, édité par Sophie Louet)

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