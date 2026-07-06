Plus de 3.500 morts après les deux séismes-autorités

Le bilan des deux séismes survenus au Venezuela s'est alourdi à 3.535 morts, ont fait savoir les autorités, tandis que près de 18.000 personnes restent sans logement plus d'une semaine après la catastrophe qui a frappé la capitale et les zones côtières voisines.

Le président de l'Assemblée nationale, Jorge Rodriguez, a précisé que le dernier décompte officiel faisait état de 16.740 blessés et de 17.854 personnes privées d'habitation après les secousses du 24 juin, d'une magnitude de 7,2 et 7,5, survenues à quelques secondes d'intervalle.

Ces nouveaux chiffres illustrent l'ampleur du désastre à Caracas et dans la région de La Guaira, la zone littorale la plus durement touchée, alors que les critiques se multiplient sur la réponse des autorités.

Les autorités ont déclaré qu'au moins 12.800 personnes étaient hébergées dans 80 centres d'accueil à travers Caracas et La Guaira.

La présidente par intérim Delcy Rodriguez a défendu la gestion de la crise par le gouvernement face à la colère croissante des habitants, qui jugent l'intervention tardive et insuffisante.

Elle a affirmé que les forces de sécurité avaient été déployées immédiatement après les secousses et a annoncé la création d'une nouvelle unité militaire chargée de faire face aux urgences et aux catastrophes futures.

(Reporting by Deisy Buitrago and Vivian Sequera; Additional reporting by Andrea Shalal in Washington; Writing by Kylie Madry; Editing by Daina Beth Solomon)