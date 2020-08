Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client Plus de 20 millions de cas de coronavirus dans le monde Reuters • 12/08/2020 à 08:28









PLUS DE 20 MILLIONS DE CAS DE CORONAVIRUS DANS LE MONDE PARIS (Reuters) - Plus de 20 millions de cas confirmés de contamination au coronavirus ont été enregistrés dans le monde depuis le début de l'épidémie, dont 741.097 mortels, selon un décompte établi mercredi par Reuters sur la base des données officielles. Avec près de 5,2 millions de cas et près de 165.000 décès, les Etats-Unis sont le pays le plus touchés par la pandémie. La mortalité y est de 5,04 décès pour 10.000 habitants. Suivent le Brésil (3,1 millions de cas, 103.026 décès), l'Inde (2,27 millions de cas, 45.257 décès) et la Russie (897.599 cas, 15.131 décès). Le Mexique frôle les 500.000 cas (54.000 décès environ), le Pérou et la Colombie ont dépassé la marque des 400.000 cas, le Chili s'en rapproche. En Europe, l'Espagne présente le plus grand nombre de cas (344.466). L'épidémie a fait le plus de morts au Royaume-Uni (46.595 décès, soit 7,01 pour 10.000 habitants. Avec 8,64 décès pour 10.000 habitants, la Belgique, qui a enregistré 74.620 cas dont 9.879 mortels, présente le taux de mortalité le plus élevé au monde. La France, qui a enregistré 1.397 contaminations supplémentaires au coronavirus au cours des dernières 24 heures, présente un total de 204.172 cas confirmés depuis le début de l'épidémie, selon les chiffres communiqués mardi par l'agence Santé publique France. L'épidémie provoqué 15 décès supplémentaires, pour un bilan total de 30.354 morts. En Afrique, l'Afrique du Sud demeure le pays le plus atteint, avec 566.109 cas et 10.751 décès. En Chine, d'où est partie la pandémie de SARS-CoV-2, les autorités affichent au total 4.634 décès pour 84.712 cas (0,03 décès pour 10.000 habitants). (Bureaux de Reuters; édité par Henri-Pierre André)

