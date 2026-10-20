Plus de 150 morts lors d'une attaque à la frontière entre Soudan et Soudan du Sud - ministre

(Bilan actualisé)

Cent cinquante-trois personnes ont été tuées par des frappes de drones sur un marché d'Abiyé, région riche en pétrole située à la frontière entre le Soudan du Sud et le Soudan et revendiquée par les deux pays, a déclaré mardi le ministre de l'Information par intérim de la région.

Ce dernier avait dans un premier temps fait état de 73 morts et 19 blessés.

Des responsables du Soudan du Sud ont accusé l'armée soudanaise d'être responsable de cette attaque.

La région d'Abiyé, administrée de manière conjointe par le Soudan et le Soudan du Sud, est régulièrement le théâtre de flambées de violences.

L'année dernière, six soldats bangladais de la force de maintien de la paix des Nations unies ont été tués et huit autres blessés lors d'une attaque de drones menée par des groupes armés séparatistes contre une base de l'Onu à Abiyé.

Le ministère des Affaires étrangères du Soudan du Sud a dit dans un communiqué publié lundi soir que des drones avaient frappé un marché situé au nord de la ville d'Abiyé, sans toutefois préciser le nombre de victimes civiles causées par cette attaque.

Le ministère a ajouté avoir convoqué l'ambassadeur soudanais afin de lui faire part de la "vive protestation et de la profonde inquiétude" du gouvernement "concernant cette attaque et ses implications pour la sécurité des civils et la stabilité de la région d'Abiyé".

L'organisation humanitaire Médecins Sans Frontières (MSF) a dit dans un communiqué qu'elle avait pris en charge plus de 20 blessés à l'hôpital voisin d'Ameth Bek.

(George Obulutsa, Vincent Mumo Nzilani et Ammu Kannampily; version française Benoit Van Overstraeten)