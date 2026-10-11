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Plus de 100 migrants périssent dans un naufrage au large de Djibouti
information fournie par Reuters 11/10/2026 à 12:27

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Au moins 109 migrants, dont 15 enfants, ont péri et plus de 116 autres sont portés disparus après le chavirement d'une embarcation transportant environ 350 personnes entre Djibouti et le Yémen, a déclaré dimanche l'Organisation internationale pour les migrations (OIM).

L'embarcation a chaviré près de Guhere, au nord d'Obock, ville portuaire de Djibouti, dans la nuit du 8 au 9 octobre, a précisé l'OIM, citant les témoignages de survivants.

Plus de 80 personnes ont survécu au naufrage, toutes de nationalité éthiopienne, selon le communiqué. Un porte-parole du gouvernement éthiopien n'a pas répondu dans l'immédiat aux demandes de commentaires.

(Nethra Sailesh et Anusha Shah à Bangalore; version française Nicolas Delame)

Proche orient
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