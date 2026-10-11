Plus de 100 migrants périssent dans un naufrage au large de Djibouti

Au moins 109 migrants, dont 15 enfants, ont péri et plus de 116 autres sont portés disparus après le chavirement d'une embarcation transportant environ 350 personnes entre Djibouti et le Yémen, a déclaré dimanche l'Organisation internationale pour les migrations (OIM).

L'embarcation a chaviré près de Guhere, au nord d'Obock, ville portuaire de Djibouti, dans la nuit du 8 au 9 octobre, a précisé l'OIM, citant les témoignages de survivants.

Plus de 80 personnes ont survécu au naufrage, toutes de nationalité éthiopienne, selon le communiqué. Un porte-parole du gouvernement éthiopien n'a pas répondu dans l'immédiat aux demandes de commentaires.

(Nethra Sailesh et Anusha Shah à Bangalore; version française Nicolas Delame)