Plus de 1.000 décès imputés à la chaleur en Espagne en juin

Au moins 1.029 décès en Espagne en juin ont été imputés à la chaleur par les autorités, montrent les données officielles publiées mercredi, le mois dernier étant devenu le deuxième plus chaud jamais enregistré dans le pays.

Selon les données du système MoMo, le dispositif de suivi quotidien de la mortalité du ministère espagnole de la Santé, le mois de juin 2026 a enregistré le plus grand nombre de décès attribués à la chaleur depuis juin 2015.

Les températures moyennes du mois dernier ont été supérieures de 3,2 degrés à la normale, a indiqué l’agence météorologique AEMET, faisant du mois de juin dernier le deuxième mois plus chaud jamais enregistré, après juin 2025.

Au plus fort de la vague de chaleur, le 23 juin, 35,7 millions de personnes — soit environ 73% de la population du pays — ont été exposées à des risques sanitaires liés à la chaleur. Les 38% restant étaient exposées à un risque élevé.

Entre le 1er et le 30 juin, 165 records de température maximale — dont 145 mensuels et 20 absolus — et 225 records de température minimale — dont 180 mensuels et 45 absolus — ont été battus dans les stations de mesure locales, a indiqué l’AEMET.

La première vague de chaleur de l’été a été exceptionnelle dans le nord du pays, "non seulement en raison de son intensité, mais aussi de sa durée et de sa persistance", a ajouté l’agence.

En France, Santé Publique France (SPF) a également évoqué dimanche une surmortalité liée à la canicule, sans fournir de chiffres précis dans l'immédiat.

(Rédigé par David Latona ; version française Etienne Breban, édité par)