Plus d'un tiers des Français redoutent de ne pas pouvoir faire de cadeaux de Noël

D'après le baromètre Ifop pour l'association Dons solidaires, depuis 2021 la part des Français craignant de ne pas pouvoir faire de cadeaux de Noël, ou qui prévoient de dépenser moins que les autres années, ne cesse de progresser.

( AFP / PHILIPPE HUGUEN )

Alors que l'échéance se rapproche, de plus en plus de Français appréhendent les courses de Noël. Alors que l'inflation persiste, 37% d'entre eux redoutent de ne pas pouvoir faire de cadeaux , selon le dernier baromètre Ifop pour l'association Dons solidaires* relayé par France Bleu jeudi 30 novembre. Une part en hausse constante depuis 2021, puisqu'ils étaient 30% à craindre pour leurs économie il y a deux ans et 34% en 2022.

Plus de la moitié des sondés (54%) affirment qu'ils offriront des cadeaux moins importants que les autres années, bien plus qu'en 2021 (47%) et 2022 (51%).

Plus de 6 parents sur 10 (61%) prévoient de se priver d'autres achats pour pouvoir gâter leurs enfants (+2 points par rapport à 2022 et +4 points par rapport à 2021). Ils sont également 61% à envisager de faire de plus petits cadeaux (contre 63% en 2022 et 55% en 2021) et 32% des familles feront le choix de faire des cadeaux utiles qu'ils auraient dû acheter quoi qu'il arrive. Plus de deux tiers familles (67%) songent également à la seconde main pour leurs cadeaux.

* Enquête réalisée auprès d’un échantillon de 2.003 répondants, représentatif de la population française âgée de 18 ans et plus, par Internet, du 17 au 22 novembre 2023.