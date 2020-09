Plan de relance : l'heure de vérité

Le gouvernement dévoile ce jeudi son plan de relance pour tenter d'enrayer les effets de la crise sanitaire sur l'économie française. Il doit non seulement permettre de protéger l'activité et l'emploi à court terme, mais aussi préparer la France à faire face aux défis économiques en 2030. Le Premier ministre, Jean Castex, et son équipe ont prévu plus de 70 mesures, au risque de disperser les moyens.

Sur le papier, le plan baptisé « France Relance » promet 100 milliards d'euros sur 2020, 2021 et 2022, avec l'essentiel des sommes débloquées à partir de l'année prochaine. Cela représente 4 points de PIB, soit « quatre fois plus » que ce qui avait été fait après la crise financière de 2008, se félicite-t-on à Matignon. À crise exceptionnelle, remède exceptionnel, donc. Ce montant destiné à marquer les esprits cache néanmoins des crédits budgétaires moins élevés, de l'ordre de 80 milliards d'euros. L'Union européenne, via l'accord arraché par la France et l'Allemagne pour un endettement commun, en financera environ la moitié, soit 40 milliards d'euros, même s'il faudra bien à terme rembourser cet argent. Le reste, pour atteindre 100 milliards d'euros, viendra de l'argent mobilisé par la Banque publique d'investissement et de la Caisse des dépôts et consignations.

L'exécutif affirme vouloir faire le pari de moderniser enfin

