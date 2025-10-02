Plainte d'Anticor visant le maire de Toulouse, le dossier dépaysé à Auch

Le maire de Toulouse Jean-Luc Moudenc à Toulouse le 15 décembre 2022 ( AFP / Lionel BONAVENTURE )

L'examen d'une plainte pour financement illicite de campagne électorale de 2020, déposée par l'association Anticor et visant le maire de Toulouse Jean-Luc Moudenc, a été dépaysé au parquet d'Auch, a-t-on appris jeudi de source judiciaire.

"Nous sommes dans le cadre d'une enquête préliminaire à la suite de la plainte déposée par Anticor pour détournement de fonds", a dit à l'AFP la procureure d'Auch Clémence Meyer.

L'enquête confiée au SIPJ de Toulouse devra établir si "des personnes rémunérées par la collectivité, au lieu de travailler exclusivement pour la mairie, ont aussi travaillé pour la campagne du candidat. (...) Il y a des éléments à vérifier, des documents à éplucher, nous en avons pour plusieurs mois d'enquête", a-t-elle précisé.

La plainte a été déposée par Anticor en juin auprès du procureur de Toulouse, avant que le dossier soit transmis au parquet d'Auch, comme c'est généralement le cas quand une enquête vise un élu local.

D'après l'association de lutte contre la corruption Anticor, "M. Moudenc aurait mobilisé des agents publics, notamment des membres de son cabinet et des fonctionnaires territoriaux, pour participer, sur leur temps de travail, à sa campagne électorale et œuvrer à sa réélection".

Maire de la 4e ville de France de 2004 à 2008, et depuis 2014, Jean-Luc Moudenc (DVD) briguera un nouveau mandat lors des municipales de 2026.

En janvier, Anticor avait déjà déposé une plainte contre X avec constitution de partie civile devant le tribunal judiciaire de Paris visant le maire de Toulouse, jugeant qu'il avait bénéficié d'un emploi fictif au ministère de l’Économie, entre 2015 et 2021.