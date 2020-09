Placements : que faire si vous détenez des parts des fonds H2O suspendus ?

La liquidité est un critère essentiel en gestion collective. Le souscripteur doit être assuré de pouvoir entrer et sortir du fonds - à un rythme quotidien ou hebdomadaire, selon la périodicité de valorisation. Le régulateur y veille. (© AMF)

L'AMF a demandé à H2O, affilié de Natixis, de suspendre trois fonds d'investissements pendant quatre semaines. Le gérant a finalement décidé d'en suspendre huit... Quelles sont les prochaines étapes ? Quel impact sur les parts ? Et sur Natixis ? Nos conseils pratiques face cette situation délicate.

H20 AM, l'un des vingt-quatre affiliés de la galaxie des sociétés de gestion de Natixis IM (lire plus bas), qui détient 50% de son capital, est à nouveau dans la tourmente.

L'Autorité des marchés financiers (AMF) lui a demandé de suspendre le 28 août les souscriptions et les rachats des parts des fonds H2O Allegro, H2O Multibonds et H2O Multistrategies.

L'AMF invoque des raisons d'incertitudes de valorisation, liées à leur exposition en titres privés non cotés et à l'exécution encore très partielle du contrat de cession de ces actifs.

H2O AM a non seulement suspendu ces trois fonds, mais aussi cinq autres de sa gamme : H2O Adagio, H2O Moderato, H2O Multiequities, H2O Vivace et H2O Deep Value. Les actifs non cotés, difficiles à valoriser, dépassaient dans plusieurs fonds le plafond autorisé de 10% du portefeuille.

H2O manquait d'air

À partir de juin 2019, la société fondée par Bruno Crastes a déjà dû faire face, pour les mêmes raisons, à des demandes massives de retraits.

Des inquiétudes avaient surgi sur la transparence de la gestion, avec la découverte de liens étroits tissés avec Lars Windhorst, un financier allemand à la réputation controversée.

La société de gestion a réussi à contenir la décrue en renouant avec les gains au second semestre 2019.

Mais des positions malheureuses, à contre-courant de la direction du marché au premier