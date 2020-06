Placements : les meilleurs fonds pour votre PEA, banque par banque

Le Revenu recommande les fonds à privilégier selon votre banque : Crédit Agricole, Société Générale, BNP Paribas etc.. (© Adobestock)

Par l'ampleur et la rapidité du repli boursier qu'elle a suscité, la crise du CoVid-19 a créé une occasion exceptionnelle pour l'investisseur souhaitant rentrer au bon moment dans les marchés d'actions. Enveloppe à la fiscalité avantageuse, le plan d'épargne en actions (PEA) permet d'investir dans des sicav et FCP éligibles. Mais comment identifier les meilleurs supports au sein de sa propre banque ? Nos explications et nos conseils.

Entre le 24 février et le 16 mars, l'indice CAC 40 a perdu 40%, offrant un point d'entrée intéressant à l'investisseur en actions. La probabilité d'une reprise boursière est en effet plus forte à moyen terme à partir de ce point bas annuel (3.632 points pour le CAC 40 en séance le 16 mars, à comparer avec un plus haut atteint à 6.111 points le 19 février).

Les chutes de 2001 et 2008 ont été plus importantes, de plus de 60%. Mais la vitesse de la baisse de 2020 fut historique : -40% en moins de quatre semaines à cause du Covid-19, quand les replis de 2001 et 2008 s'étaient étalés sur plusieurs mois. Il est souvent judicieux d'entrer en Bourse ou de réinvestir dans les périodes de baisse prononcée.

Les atouts d'une enveloppe fiscale

Outre l'investissement dans des actions en direct, vous pouvez choisir de faire confiance à des gérants professionnels, en achetant des parts de sicav ou de FCP éligibles au plan d'épargne en actions (PEA).

Plusieurs raisons peuvent vous inciter à privilégier cette enveloppe fiscale. D'abord, vous pouvez verser jusqu'à 150.000 euros sur un PEA, qui est ouvert aux actions de sociétés cotées dont le siège social se trouve dans l'un des 27 pays de l'Union européenne - et, pour le moment, au Royaume-Uni, en attendant que l'accord sur le Brexit, espéré fin 2020, le précise.

Le PEA peut aussi accueillir des Sicav