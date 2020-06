Placements : les 20 fonds flexibles à acheter malgré la crise

Le Revenu sélectionne 20 fonds, dix patrimoniaux et dix offensifs. (© Adobestock)

Pour investir sur les marchés financiers, il est possible d'opter pour des fonds flexibles dits patrimoniaux, qui cherchent à allier rendement et préservation du capital, ou offensifs, plus risqués et à potentiel supérieur. Découvrez nos deux sélections de dix fonds. Six nouveaux supports font leur entrée dans le contexte actuel de crise.

La gestion discrétionnaire flexible, qu'elle soit patrimoniale ou offensive, n'a pas échappé à la violente crise du Covid-19. Comment trouver la répartition optimale entre actions, obligations, monétaires, matières premières et devises, dans des turbulences de marché aussi soudaines qu'imprévisibles ?

Pour la plupart des allocations, surtout celles qui s'appuient sur une composante importante en actions, il a été difficile d'échapper à la vague baissière qui, du 24 février au 16 mars, a fait perdre 40% au CAC 40.

Mais la sélectivité a, une fois de plus, joué son rôle dans cet univers très hétérogène de plus de 2000 fonds. Dans notre double sélection de fonds, certains supports ont tiré leur épingle du jeu ou réussi leur rattrapage après le krach.

Sortie de crise incertaine

Au cœur de la crise, les obligations d'État avaient été recherchées pour la hausse de leurs cours, et non pas pour la qualité de leur coupon, très faible ou négatif. Les actions les plus attaquées ont, elles, été privilégiées à partir de mi-mars, période de début du rebond, pour leur potentiel de plus-value, malgré les incertitudes sur le calendrier de sortie de crise.

Parmi les patrimoniaux, JP Morgan Global Macro Opportunities a profité de son style de gestion qui le conduit à investir, selon les grandes tendances macroéconomiques, dans des supports physiques (actions,