Placements : l'assurance vie enchaîne les records depuis le début de l'année

Les cotisations sont en hausse de plus de 4% depuis le 1er janvier, avoisinant les 50 milliards d'euros sur les trois premiers mois de l'année.

Entre versements d'une ampleur inédite et et meilleur afflux net d'argent depuis 15 ans pour un mois de mars, l'assurance vie connait un début d'exercice 2025 en fanfare, selon les données publiées mercredi 30 avril par France Assureurs.

"Nous avons observé au cours du mois de mars la même dynamique que celle qu'on observe depuis maintenant plus d'un an, à savoir une dynamique commerciale porteuse avec une collecte nette (dépôts moins prestations versées) qui atteint les 4 milliards d'euros pour la première fois depuis 15 ans pour un mois de mars", a souligné le directeur général de France Assureurs, Paul Esmein, lors d'une conférence téléphonique. Les cotisations d’assurance vie ont atteint 15,5 milliards d’euros en mars.

Depuis le début de l'année, elles sont en hausse de plus de 4% pour atteindre pratiquement 50 milliards d'euros sur l'ensemble du trimestre. La dynamique concerne essentiellement les supports en unités de compte (UC), plus risqués, avec une hausse de 10%, tandis que les supports en euros, au capital garanti, sont quasiment stables.

Le niveau d'épargne toujours "exceptionnellement élevé" en France

Cette hausse des dépôts est couplée à une baisse des prestations (sommes versées aux bénéficiaires en cas de décès), aussi bien en mars que depuis le début de l'année. Le tout aboutit à une collecte nette en mars de 4 milliards d'euros, faisant de ce mois le meilleur depuis mars 2010. En cumul depuis le début de l'année, la collecte nette s'établit à 14,4 milliards, en augmentation de 5,6 milliards d'euros par rapport au premier trimestre 2024.

"Le taux d’épargne exceptionnellement élevé risque de le rester", a prévenu le 17 avril Eric Buffandeau, directeur adjoint des études et prospective du groupe BPCE, qui rassemble les Banques populaires et les Caisses d’épargne. Eric Buffandeau met en avant l’environnement économique français "très incertain (…) déstabilisé par le renforcement de l’imprévisibilité de la politique", le "traumatisme récent de l’inflation" ainsi que "des craintes de hausse d’impôts" et du chômage pour expliquer ce phénomène.

Les investissements à réaliser dans la transition énergétique, pour les logements comme pour les véhicules, encouragent également cette dynamique d’anticipation des dépenses de demain par l’épargne d'aujourd'hui, a-t-il ajouté. Les Livrets A et les Livrets de développement durable et solidaire (LDDS) n’en profitent cependant pas autant: leur collecte nette est quatre fois moins importante que celle de l'assurance vie au premier trimestre.