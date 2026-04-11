PJM recherche 15 gigawatts de nouvelles sources d'énergie pour répondre à la hausse de la demande due à l'IA, selon Bloomberg

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

PJM Interconnection recherche environ 15 gigawatts de nouvelles sources d'énergie dans le cadre d'un plan d'urgence visant à atténuer les pénuries d'électricité potentielles liées à la croissance de l'intelligence artificielle, a rapporté Bloomberg News vendredi.

L'opérateur du réseau électrique de 13 États de l'est des États-Unis prévoit de relier les centres de données proposés à des centrales électriques nouvelles ou relancées par le biais de contrats bilatéraux débutant entre septembre et mars 2027, selon le rapport.

PJM envisage des contrats d'une durée de deux à quinze ans, bien que les coûts restent incertains, les prix de construction des centrales au gaz ayant plus que doublé au cours des cinq dernières années.

L'opérateur du réseau prévoit un déficit d'approvisionnement de plusieurs gigawatts d'ici l'été 2027, avec des déficits potentiels atteignant 60 gigawatts au cours de la prochaine décennie, ajoute le rapport.