PJM, le plus grand réseau électrique américain, va se prononcer sur la gestion de la demande des centres de données

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto)) par Laila Kearney

Les membres de PJM Interconnection doivent se prononcer mardi sur l’un des enjeux majeurs auxquels est confronté le plus grand opérateur de réseau électrique des États-Unis: comment gérer la demande croissante des centres de données qui menace de dépasser l’offre régionale en électricité.

Au cours des deux dernières années environ, le PJM a connu une explosion des demandes émanant des géants de la tech et des promoteurs immobiliers visant à raccorder des centres de données très gourmands en énergie au réseau couvrant 13 États et le district de Columbia, ce qui a rompu l'équilibre entre l'offre et la demande nécessaire pour fournir de l'électricité de manière fiable et abordable aux 65 millions de personnes vivant dans la zone de couverture du PJM.

Ce déséquilibre a entraîné une flambée des prix de capacité du PJM — qui sont versés aux centrales électriques pour garantir qu’elles fournissent suffisamment d’électricité au réseau pendant les périodes de pointe —, avec une hausse de plus de 1 000 % depuis environ 2024.

Mardi, les membres votants de PJM tenteront de définir des protocoles concernant l’approvisionnement des centres de données, la manière de réduire leur consommation d’électricité en cas de surtension du réseau, et la prise en charge financière de certaines mesures visant à connecter et à gérer rapidement les parcs de serveurs.

Le PJM a proposé de permettre aux centres de données soit de payer pour ajouter de nouvelles sources d’alimentation au réseau afin de couvrir leur consommation d’énergie, soit d’accepter que leur alimentation électrique soit coupée lorsque la consommation d’électricité sur l’ensemble du réseau atteint un niveau suffisamment élevé, dans le but d’éviter des coupures de courant à grande échelle.

Un autre résultat possible de cette réunion est une décision ferme concernant la date à laquelle aura lieu l’appel d’offres « de secours ». Bien que PJM encourage la conclusion de contrats à long terme entre les centres de données et les fournisseurs d’électricité, tout déficit devra potentiellement être comblé par le biais de ce processus d’appel d’offres.

Les membres doivent se prononcer vers 14 h 30 (heure de la côte Est).