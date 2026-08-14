PJM, l'opérateur du réseau électrique américain, propose d'imposer aux centres de données de se déconnecter du réseau en cas d'urgence

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto)) (Ajoute des précisions issues du dossier déposé auprès de la FERC; paragraphes 1 à 5)

* PJM cherche à combler un déficit de fiabilité d’environ 6,8 gigawatts à la suite de la récente enchère de capacité

* La récente enchère de capacité de PJM a atteint le plafond de prix de 325 dollars par mégawatt-jour

* PJM propose la création d'un registre pour les centres de données et autres très gros consommateurs d'énergie

par Tim McLaughlin

PJM Interconnection, le plus grand gestionnaire de réseau électrique des États-Unis, a proposé jeudi un nouveau cadre qui obligerait les centres de données à utiliser des générateurs de secours lorsque l'approvisionnement en électricité du réseau approche des niveaux dangereusement bas. La proposition de l’opérateur de réseau s’inscrit dans le droit fil du « Ratepayer Protection Pledge » (engagement de protection des contribuables) du président Donald Trump , une initiative non contraignante visant à protéger les clients résidentiels contre la prise en charge des coûts liés à la consommation électrique des centres de données, a précisé PJM.

Une nouvelle procédure d’urgence consisterait à demander aux fournisseurs d’électricité de réduire ou de transférer la demande en électricité des centres de données et autres grands consommateurs d’énergie avant de prendre toute mesure susceptible de couper l’alimentation des consommateurs traditionnels, tels que les ménages. PJM a toutefois précisé qu’il ne disposait pas actuellement de l’autorité nécessaire pour restreindre l’alimentation électrique de ces sites et qu’il aurait besoin de la coopération des gouvernements des différents États.

PJM gère l’approvisionnement en électricité de 67 millions de personnes sur un territoire s’étendant de Washington, D.C. à Chicago. Sa proposition met en évidence une tension croissante entre l’expansion rapide des centres de données et la capacité du réseau électrique national à suivre le rythme. Si PJM ne parvient pas à combler son déficit d’approvisionnement, des millions de particuliers et d’entreprises seront exposés à un risque accru de coupures de courant, et le coût des nouvelles capacités de production pourrait être répercuté sur les autres consommateurs d’électricité.

Lors de la récente vente aux enchères de capacité organisée par PJM, les prix de l’électricité ont atteint le plafond fixé à 325 dollars par mégawatt-jour. Malgré ces prix élevés, destinés à encourager la construction de nouvelles centrales électriques, PJM n’a pas réussi à atteindre son objectif de fiabilité, avec un déficit d’environ 6,8 gigawatts par rapport à la demande prévue — un déficit qui accroît le risque de coupures de courant sur le réseau.

PJM a également proposé la création d’un registre pour les centres de données et autres très gros consommateurs d’énergie, qui permettrait de suivre l’emplacement et la consommation d’électricité de ces installations.

La croissance rapide des centres de données devient un casse-tête politique sur le territoire de PJM, notamment en Virginie, qui abrite la plus grande concentration de centres de données au monde. Un nombre croissant d’habitants craignent de devoir supporter la hausse des coûts liés à l’alimentation électrique de ces complexes, qu’ils jugent bruyants et envahissants.