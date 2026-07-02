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PJM émet des alertes concernant la production maximale et la gestion de la charge pour le 2 juillet dans toutes ses zones de desserte
information fournie par Reuters 02/07/2026 à 09:50

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

PJM, le plus grand gestionnaire de réseau électrique des États-Unis, a annoncé jeudi avoir émis une alerte de production maximale et une alerte de gestion de la charge sur l'ensemble de sa zone de desserte pour le 2 juillet.

Une alerte de production maximale demande aux propriétaires de réseaux de transport et de production de reporter ou d'annuler les opérations de maintenance ou les essais sur leurs équipements, tandis qu'une alerte de gestion de la charge prévient à l'avance des mesures éventuelles de gestion de la charge, notamment la réponse à la demande en situation de pré-urgence et d'urgence.

L'opérateur du réseau a également indiqué qu'une alerte canicule restait en vigueur pour l'ensemble de la région desservie par PJM au moins jusqu'au 3 juillet. PJM dessert environ 67 millions de personnes dans les régions du Mid-Atlantic, du Sud et de Washington, D.C.

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