Pimkie va fermer davantage de magasins que prévu

Mauvaise nouvelle pour des centaines de salariés. Après avoir annoncé l'année dernière la suppression de 63 magasins à l'horizon 2027, la chaîne Pimkie a ajouté 36 boutiques supplémentaires à cette liste, ce jeudi 18 janvier. Selon les informations des Échos , 239 postes s'ajoutent ainsi aux 257 qui prévoyaient déjà d'être supprimés par le PSE, dont 42 au sein du siège social. L'annonce a été faite dans la matinée, jeudi 18 janvier, au siège de Villeneuve-d'Ascq.



Des dizaines de magasins devraient donc fermer définitivement le rideau, un signe des difficultés de l'entreprise à maintenir son plan de restructuration. « Pimkie est contraint d'accélérer son plan d'économie », reconnaît l'entreprise, relayée par Le Figaro , dénonçant « le contexte économique, l'inflation, et une baisse de fréquentation dans les points de vente » ces derniers mois.

André, Kookaï, Gap… : les raisons d'une hécatombeAu cours de l'année 2023, 23 boutiques, sur les 196 de la chaîne de mode féminine, ont mis la clé sous la porte.

« On n'a plus l'offre de vêtements qu'il faut et on a du mal à reconquérir nos clientes », regrette Marie-Annick Merceur, membre de la CFDT Pimkie, dans les colonnes du journal. La direction espère toutefois un second souffle après cette mauvaise passe. Habitat : la fin de l'enseigne chouchou des baby-boomers