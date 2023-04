Pilule abortive : ce qu’il faut savoir sur la pénurie de misoprostol

« Il n'y a pas de rupture. » Si le ministre de la Santé se veut rassurant, de nombreuses pharmacies peinent à mettre en vente une pilule abortive, le misoprostol. François Braun concède l'existence d'une « tension » mais rappelle que « l'accès à cette pilule abortive est possible partout » et que, « si on ne trouve pas [le misoprostol] en pharmacie […], il est toujours disponible à l'hôpital […], et les centres qui pratiquent l'interruption volontaire de grossesses ont à disposition des boîtes ». Lundi 17 avril, dans un courrier adressé au ministre de la Santé, la vice-présidente PS du Sénat, Laurence Rossignol, a estimé que la pénurie avait franchi « une étape supplémentaire » et qu'elle « affect[ait] le droit des femmes ».

Selon l'Observatoire de la transparence dans les politiques du médicament (OTMeds), le misoprostol a été ou est encore très difficile à trouver dans certains endroits de France, comme à Lille, à Versailles, ou à Issy-les-Moulineaux. « Nous avons récemment reçu de nouveaux témoignages indiquant qu'il n'est pas disponible non plus en Occitanie ou dans certaines pharmacies parisiennes », a récemment complété Pauline Londeix, cofondatrice de l'OTMeds.

De quoi s'agit-il ? Le misoprostol est une pilule abortive qui permet de provoquer l'expulsion de l'embryon. Dans le cadre d'une IVG médicamenteuse, il est nécessaire de prendre deux pilules différentes. Le misoprostol

... Source LePoint.fr