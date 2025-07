Pierre Ménès à propos de Marie Portolano : « Elle a niqué ma vie »

Ouin, ouin, ouin.

Lors d’une interview accordée à la web émission La Baze lundi, Pierre Ménès est revenu sur l’affaire qui l’opposait à Marie Portolano. Après avoir déclaré être devenu « un pestiféré » et n’avoir reçu aucune proposition professionnelle depuis, l’ancien journaliste sportif a débuté en tenant à rappeler qu’il ne se souvenait pas avoir soulevé la jupe de la journaliste durant une émission du Canal Football Club , avant d’assurer être déjà malade à cette époque. Il a ensuite évoqué la diffusion en mars 2021 du documentaire Je ne suis pas une salope, je suis une journaliste : « Q uand Marie Portolano me convie à son interview pour parler de la place des femmes dans le journalisme sportif, j’y vais en toute candeur parce que j’ai été le premier à faire un talk-show de foot avec que des filles. Et là, elle me sort : “Tu te souviens que tu m’as soulevé la jupe ?” Je suis stupéfait. D’abord parce que ça ne me ressemble pas. » …

