Pic de 940 km de bouchons sur fond de canicule pour les départs en vacances

Avec plus de 900 kilomètres de bouchons à 12H00, le trafic est très chargé samedi, notamment en vallée du Rhône, pour ce week-end de départ en vacances ( AFP / Valentine CHAPUIS )

Avec un pic de 900 kilomètres de bouchons, le trafic était très chargé samedi, notamment en vallée du Rhône, pour ce weekend de départ en vacances, Bison Futé appelant les automobilistes à "redoubler de prudence" en raison de la canicule.

La circulation est classée noire pour la journée dans l'Ouest, le Nord et le Centre-Est dans le sens des départs, selon Bison Futé. Elle est "très difficile" (rouge) dans le reste de l'Hexagone.

Outre les départs en vacances, les "encombrements très importants" sont liés au jour férié, mardi 14 juillet, qui offre également l'occasion de partir en long weekend, souligne le prévisionniste.

C'est vert en revanche ("circulation habituelle") dans tout le pays dans le sens des retours, à l'exception des départements de l'arc méditerranéen, classés orange.

Les embouteillages ont atteint un pic de 940,2 km cumulés au niveau national à 12H00, dont près de 130 sur l'A7 qui dessert la vallée du Rhône, avant de retomber à 340,9 km vers 17H00.

En raison du "contexte d’épisode caniculaire d’intensité exceptionnelle", Bison futé "appelle à redoubler de prudence et à adopter les bons gestes", dont éviter de circuler aux heures les plus chaudes de la journée (entre 12H00 et 16H00), se montrer attentif aux passagers les plus vulnérables (enfants, personnes âgées...), et ne pas laisser de personne dans le véhicule à l’arrêt pour éviter insolation et déshydratation.

Sur l'aire d'autoroute de Chartres Gasville à Mainvilliers (Eure-et-Loir), plusieurs familles s'offrent une pause, se dégourdissent les jambes et tentent de se rafraîchir.

"On a le brumisateur, on a les gourdes, les casquettes, les crèmes solaires on a fait attention à penser à tout ça", explique Pierre Nordmann, un quadragénaire en route pour un weekend prolongé dans le Maine-et-Loire avec sa famille. "On fait attention à ce qu'elle boive", ajoute-t-il en montrant sa fille.

Il faut "s'hydrater beaucoup (...) se dégourdir un peu les jambes, se passer un peu d'eau fraîche sur les bras, ça fait du bien effectivement par ce temps de chaleur", note de son côté Virginia Lacante, comptable de 41 ans.