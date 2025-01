Photovoltaïque: la fermeture de Photowatt (EDF) est lancée

L'entreprise Photowatt, un des derniers fabricants français de panneaux photovoltaïques, déficitaire depuis plusieurs années, va fermer faute de repreneur de son activité à Bourgoin-Jailleu (Isère), a annoncé vendredi EDF Renouvelables, à qui appartient cette filiale.

(illustration) ( AFP / JEAN-PHILIPPE KSIAZEK )

Après avoir "cherché toutes les solutions" pour sauver Photowatt, qui emploie aujourd'hui 162 salariés sur son site, "le projet qui a été décidé par la direction est de fermer l'entreprise", a indiqué à l'AFP un porte-parole d'EDF Renouvelables.

La décision de fermeture s'explique au vu de la situation déficitaire de Photowatt depuis plusieurs années, de "l'ordre de 20 à 30 millions d'euros par an", selon lui, associée à des recherches de repreneur qui n'ont pas abouti.

Les salariés de Photowatt accueillent cette décision avec "tristesse", même s'ils "avaient conscience qu'une telle issue était plausible", a réagi l'intersyndicale de Photowatt dans un communiqué transmis à l'AFP.

"Nous attendons aujourd'hui de la part d'EDF qu'il agisse comme le grand groupe qu'il est, et qu'il traite les salariés de manière digne et respectueuse", a-t-elle ajouté, affirmant que la priorité était maintenant "d'avancer sur les négociations afin de trouver la meilleure solution pour chacun des salariés de Photowatt".

Le Comité social et économique (CSE) a de ce fait été convoqué à une réunion le 4 février afin d'engager le processus d'information-consultation des organisations syndicales, durant lequel seront notamment discutées les conditions d'accompagnement des salariés concernés, a précisé EDF Renouvelables.

Cette procédure devrait durer environ trois mois, et le groupe cherche d'ores et déjà un repreneur pour le site -- et non l'activité en elle-même -- de Bourgoin-Jailleu, a fait savoir le porte-parole.

Le projet du dernier repreneur potentiel en date, la société française Carbon, avait finalement été abandonné fin novembre à la suite d'un avis négatif rendu par le CSE de Photowatt. De nombreux salariés, inquiets, jugeaient le plan de développement "peu crédible".

EDF Renouvelables avait repris Photowatt en 2012, alors que la société était en redressement judiciaire, souffrant depuis longtemps de la concurrence chinoise. Au fil du temps, Photowatt a fermé des ateliers pour se concentrer sur la découpe de plaquettes de silicium à la base des cellules de panneaux solaires.

Aucune date officielle de liquidation n'est fixée à ce stade, selon EDF Renouvelables.