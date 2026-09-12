Philippines-Le bilan de l'incendie d'un ferry s'alourdit, 76 morts recensés

par Adrian Portugal et Eloisa Lopez

Les équipes de secours philippines ont repêché 41 nouvelles dépouilles carbonisées dans l'incendie d'un ferry dont le bilan s'élève désormais à 76 morts et 13 personnes portées disparues, ont annoncé samedi les autorités.

Le processus d'identification des victimes se poursuit après le transport de 30 corps récupérés vendredi vers un port de la ville touristique de Coron, où des tentes ont été installées pour permettre aux équipes médico-légales de procéder à l'examen des corps.

L'incendie s'est déclaré dans la nuit de mercredi à jeudi et les pompiers sont entrés pour la première fois à l'intérieur du ferry vendredi après avoir éteint le feu, permettant ainsi aux autorités d'atteindre des zones qui étaient restées difficiles d'accès en raison de l'épaisse fumée et de la chaleur extrême.

Les garde-côtes ont indiqué que des restes calcinés avaient été découverts dans la section des cabines économiques du ferry. Des images diffusées par leurs services ont montré l'ampleur des dégâts à l'intérieur du navire, avec des rangées de sommiers en acier tordus par la chaleur et recouverts de cendres.

Geronimo Tuvilla, responsable de la Garde côtière philippine, a déclaré samedi lors d'une conférence de presse que la priorité immédiate était d'identifier les victimes et de déterminer la cause de l'incendie.

Selon un communiqué de l'Autorité de l'industrie maritime, citant les témoignages de survivants, deux explosions ont été entendues à l'intérieur du navire peu avant que l'incendie ne se déclare.

Des interrogations subsistent également quant au sort du capitaine du navire. La porte-parole de la Garde côtière a déclaré avoir reçu des informations selon lesquelles celui-ci était en vie, ajoutant cependant que le nom du capitaine ne figurait pas sur la liste des 43 survivants confirmés.

(Avec Jay Ereno et Karen Lema, version française Benjamin Mallet)