Philippines-La vice-présidente Sara Duterte en procès au Sénat

Le Sénat philippin se réunit lundi pour examiner la mise en accusation de la vice-présidente Sara Duterte, fille de l'ancien président Rodrigo Duterte, et décider de son avenir judiciaire et politique : elle risque la destitution et l'inéligibilité à vie pour corruption et détournement de fonds publics, notamment.

La Chambre des représentants a voté le 11 mai pour sa mise en accusation et sa destitution, ce qui entraîne un procès au Sénat où Sara Duterte, 47 ans, compte des alliés, dans un climat de rivalité exacerbée entre son camp et celui du président Ferdinand Marcos Jr, fils de l'ancien dictateur.

Un verdict de culpabilité doit recueillir la majorité des deux tiers de la chambre haute.

Les sénateurs ont désigné le 11 mai un nouveau président, Alan Peter Cayetano, qui est un allié de longue date de Sara Duterte.

Sara Duterte, qui a obtenu le soutien de la soeur du président actuel, ambitionne de succéder à Ferdinand Marcos Jr, au pouvoir depuis 2022 et qui ne peut constitutionnellement brigue un nouveau mandat, à l'élection présidentielle de 2028.

Adoubée par son père Rodrigo Duterte, désormais inculpé par la Cour pénale internationale (CPI) pour crimes contre l'humanité, pour l'élection présidentielle de 2022, Sara Duterte avait finalement cédé la place à Ferdinand Marcos Jr, son allié d'alors. Leurs relations n'ont cessé depuis de se dégrader.

Outre des malversations financières, Sara Duterte est également accusée aujourd'hui de menaces à l'encontre du président et de son épouse. Elle nie toute irrégularité.

(Rédigé par Karen Lema; Version française Rihab Latrache, édité par Sophie Louet)