Philippe Juvin : de l'hôpital à la présidentielle

« De toute crise il faut tirer profit », explique Philippe Juvin sur son site de campagne. Et c'est bien ce qu'il compte faire. Déclaré « candidat à la présidentielle » dans Le Figaro lundi 26 juillet, le maire LR de la Garenne-Colombes, professeur de médecine et ancien eurodéputé, compte faire entendre sa voix lors de la primaire de la droite en portant la cause des « services publics », lui qui n'a eu de cesse, durant la crise sanitaire, de dénoncer la gestion « piteuse » du gouvernement.

À 57 ans, le chef des urgences de l'Hôpital européen Georges-Pompidou se lance un défi supplémentaire, en se jetant dans la bataille en pleine nouvelle flambée de l'épidémie, et alors que la situation sanitaire l'« inquiète », confie-t-il. « Je passerai le mois d'août à l'hôpital, mais ferai quelques déplacements pendant mon temps libre... Travailler : c'est ce que je sais faire de mieux depuis ma première année de médecine. »

Hyperactif

Le médecin star du Covid jongle depuis 2001 entre son mandat de maire, de conseiller général des Hauts-de-Seine puis de député européen et ses responsabilités à l'hôpital, où il a connu une carrière brillante. Interne des Hôpitaux de Paris, il devient chef de clinique à Bichat avant de fêter ses trente ans, professeur de médecine neuf ans plus tard, spécialisé en anesthésie-réanimation, puis en médecine d'urgence.

Pr

... Lire la suite sur LePoint.fr