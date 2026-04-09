PFAS: le gouvernement prépare une circulaire sur la gestion des boues d'épuration

Le ministre délégué chargé de la Transition écologique, Mathieu Lefèvre, le 24 février 2026 à l'Assemblée nationale, à Paris. ( AFP / Thomas SAMSON )

Le ministre délégué chargé de la Transition écologique, Mathieu Lefèvre, a annoncé jeudi dans les Ardennes la préparation d'une circulaire sur la gestion des boues d'épuration, dans le cadre de la lutte contre les PFAS.

"Je suis venu présenter le projet de circulaire que nous allons prendre" pour "éviter que ce qui s'est passé dans les Ardennes ne se reproduise, même s'il faut rester extrêmement humble en la matière", a déclaré le ministre.

Il s'est notamment rendu à Thénorgues, sur un site de captage d'eau potable nouvellement équipé d'un traitement par charbon actif pour dépolluer une eau contaminée au PFAS.

Une enquête publiée en février par France 3 et Disclose avait révélé des taux records de PFAS dans des sols agricoles de la Meuse et des Ardennes, où des boues industrielles ont été épandues pendant des décennies.

En raison de concentration élevée en PFAS, la consommation de l'eau du robinet avait été interdite dans une dizaine de petites communes de ces deux départements depuis l'été 2025. Selon le ministre, sept communes ont désormais retrouvé une eau potable.

Plusieurs communes des Ardennes ont déposé plainte contre X mardi pour mise en danger d'autrui en raison de cette contamination aux PFAS notamment liée à l'épandage de boues d'une papeterie aujourd'hui fermée.

D'autres actions judiciaires en lien avec cette contamination aux PFAS ont déjà été déclenchées ces derniers mois, dans la Meuse et dans les Ardennes.

La semaine dernière, un couple qui a dû fermer son exploitation de maraîchage à Haraucourt (Ardennes) à cause de la pollution aux PFAS a aussi porté plainte contre X pour mise en danger d'autrui.

A l'heure actuelle, aucune obligation n'impose la mesure des PFAS dans les boues d'épuration.

Selon le cabinet de M. Lefèvre, la future circulaire demandera aux industriels disposant de stations d'épuration et pratiquant l'épandage agricole de mesurer et quantifier les PFAS présents dans les boues.

"Si les boues respectent ce seuil", qui reste à définir, il n'y aura "pas de difficulté. Si elles ne respectent pas ce seuil, alors, après une procédure contradictoire, elles devront être soit incinérées, soit mises en décharge", a précisé jeudi le ministre, ajoutant que la circulaire devait être publiée d'ici une quinzaine de jours.

Un rapport scientifique a recommandé fin mars à l'Union européenne de restreindre largement les PFAS, sauf exceptions "ciblées", pointant les risques croissants de ces substances chimiques pour la population.