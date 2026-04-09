Après des ventes "record" en 2025, Biocoop reste confiant malgré la guerre

Le leader de la distribution spécialisée en produits issus de l'agriculture biologique Biocoop a annoncé des ventes "record" en 2025 ( AFP / Fred TANNEAU )

Le leader de la distribution spécialisée en produits issus de l'agriculture biologique Biocoop a annoncé jeudi des ventes "record" en 2025, se disant "prudent mais pas inquiet" pour 2026, date de son quarantième anniversaire.

L'enseigne, qui revendique 45% du marché des spécialistes bio (avec des concurrents comme Naturalia ou La Vie claire), a enregistré un chiffre d'affaires (taxes comprises) de 1,93 milliard d'euros, en hausse de 7,5% par rapport au précédent record de 2024, qui avait mis un terme à plusieurs années laborieuses.

Le bio "n'est pas un marché de niche", a insisté auprès de l'AFP le directeur général de Biocoop, Franck Poncet.

Six Français sur 10 (59%) ont consommé du bio au moins une fois par mois en 2025, soit 5 points de plus qu'en 2024, a-t-il ajouté, citant une enquête de l'Agence bio.

Avec la guerre au Moyen-Orient et ses conséquences sur le pouvoir d'achat, n'y a-t-il pas un risque que les consommateurs se détournent de ces produits, généralement plus onéreux que le non bio, comme ce fut le cas en 2022 avec la guerre en Ukraine ? "On reste prudents? mais on n'est pas inquiets", résume M. Poncet.

"S'il y a une contraction de la consommation, on pourrait être une valeur refuge, parce que 87% de notre offre est d'origine France, et qu'on a investi depuis maintenant plus de deux ans sur les prix", fait-il valoir.

En outre, "on est moins concernés par l'envol du prix du pétrole", davantage "en revanche" par celui du gaz, consommé par "nos plateformes et camions", ajoute-t-il.

"A fin mars, on est sensiblement sur les mêmes tendances de progression du chiffre d'affaires" qu'en 2025, selon M. Poncet.

Et en cas d'inflation, "on arrivera à être raisonnable dans les hausses de prix", a ajouté le président de Biocoop, Henri Godron.

La coopérative va "probablement atteindre les 2 milliards de chiffre d'affaires cette année", selon lui.

Biocoop a dévoilé en septembre un plan stratégique misant notamment sur un réseau de 900 magasins d'ici à fin 2029, contre 744 actuellement.

L'enseigne revendique 5,2 millions de foyers clients en 2025, soit 200.000 de plus qu'en 2024.

Elle a également annoncé qu'à partir de juillet, 100% des produits de sa marque propre lancée en 2020 ne contiendront pas d'ingrédients marqueurs d'ultra-transformation, moyennant l'arrêt d'une dizaine de recettes qui n'ont pu être retravaillées, comme les galettes de riz soufflé.

Alors que le nombre de fermes bio a baissé pour la première fois l'année dernière, de 0,6% (386 fermes en moins), la coopérative continue en outre de militer pour une "inscription durable" de la bio "au cœur des politiques publiques".