Pétition pour sauver Curtis, le pitbull soupçonné de la mort d'Elisa Pilarski

Christophe Ellul, compagnon d'Elisa Pilarski, décédée en 2019 des suites de morsures canines, quitte le tribunal de Soissons le 3 mars 2026 ( AFP / Francois LO PRESTI )

Une pétition réclamant la "grâce" pour le pitbull Curtis, qui risque l'euthanasie pour avoir mortellement mordu la compagne de son maître Elisa Pilarski en 2019, avait récolté lundi matin plus de 30.000 signatures, alors que deux associations se sont proposées pour l'accueillir.

"Curtis a déjà payé un prix immense: plus de six années de sa vie passées enfermé", souligne le texte de cette pétition publiée sur le site change.org. "Une alternative sérieuse, responsable et sécurisée (à l'euthanasie, NDLR) existe", ajoute le collectif "Grâce pour Curtis" dans ce texte.

Cette pétition, ainsi qu'une autre qui a recueilli 24.000 signatures sur le site mesopinions.com, font suite au procès du maître de Curtis, Christophe Ellul, jugé la semaine dernière pour l'homicide involontaire de sa compagne Elisa Pilarski.

Jeudi, la procureure de Soissons (Aisne) a requis quatre ans de prison avec sursis contre M. Ellul ainsi que l'euthanasie de Curtis, aujourd'hui âgé de huit ans, qui a été placé en chenil après le drame.

Le corps sans vie et lardé de morsures canines d'Elisa Pilarski avait été retrouvé en forêt de Retz, près de Soissons, le 16 novembre 2019. Elle y était allée pour promener Curtis, à qui l'enquête a attribué les morsures.

Âgé de deux ans à l'époque, il vit actuellement dans un box de 4 mètres carrés avec accès à une courette de 6 mètres carrés en Haute-Garonne.

Partie civile au procès, l'association de protection animale Les amis de Sam s'est proposée pour l'accueillir et lui éviter l'euthanasie. L'association estime qu'il pourrait être rééduqué et ainsi cesser d'être dangereux.

Mentionnée dans la pétition du collectif "Grâce pour Curtis", l'association AVA - Agir pour la vie animale a fait la même proposition. Au sein de celle-ci, Curtis "vivrait dans un grand enclos extérieur, sous l'étroite surveillance de notre équipe", écrivait cette association sur Facebook le 1er mars.

La décision du tribunal de Soissons sera rendue le 11 juin.