Peter Magyar confiant sur un déblocage rapide vers la Hongrie des fonds gelés de l'UE

Peter Magyar, vainqueur des élections en Hongrie, a déclaré mercredi que l'Union européenne devrait bientôt débloquer les fonds à destination du pays après avoir fait état de discussions "extrêmement constructives et fructueuses" avec la présidente de la Commission européenne Ursula von der Leyen.

L'accès à ces fonds a jusqu'ici été bloqué par Bruxelles, qui estimait que le gouvernement sortant de Viktor Orban enfreignait les normes de l'UE en matière d'État de droit.

Une partie des fonds gelés, notamment les 11 milliards d'euros provenant du Fonds de relance post-pandémique, doit être utilisée d'ici la mi-août, sous peine d'être définitivement perdue.

Dans un message publié sur Facebook après sa rencontre avec Ursula von der Leyen, Peter Magyar a souligné qu'il se rendrait à nouveau à Bruxelles au cours de la semaine du 25 mai afin de conclure un accord politique sur les fonds gelés.

De son côté, la présidente de la Commission européenne a dit avoir eu un "très bon échange" avec Peter Magyar.

"Nous avons discuté des mesures nécessaires pour débloquer les fonds européens destinés à la Hongrie, qui sont gelés en raison de préoccupations liées à la corruption et à l'État de droit", dit-elle sur le réseau social X.

Le parti Tisza de Peter Magyar en remporté une victoire écrasante le 12 avril, mettant fin à 16 années de règne de Viktor Orban, s'assurant d'une majorité des deux tiers au Parlement, ce qui signifie qu'il est en mesure de modifier la Constitution.

Le futur Premier ministre hongrois, qui devrait prendre ses fonctions le mois prochain, a également rencontré le Président du Conseil européen, Antonio Costa

(Anita Komuves à Budapest, avec la contribution de Sudip Kar-Gupta à Bruxelles, version française Benoit Van Overstraeten, édité par)