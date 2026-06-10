Pete Hegseth se rendra mercredi à Guantanamo Bay

Le secrétaire américain à la Défense Pete Hegseth se rendra mercredi sur la base navale américaine de Guantanamo Bay, à Cuba, où il rencontrera des soldats, a annoncé le Pentagone dans un communiqué.

Pete Hegseth ira également au quartier général du Commandement central des Etats-Unis à Tampa, en Floride.

(Phil Stewart; version française Camille Raynaud)