Vous êtes authentifié. Nous chargeons votre espace membre.
Message d'information
Message d'alerte
Pour des raisons de sécurité et pour continuer à accéder à votre espace membre, nous vous remercions de bien vouloir valider votre compte membre en cliquant sur le lien suivant :
Je valide mon compte membre
Vous allez recevoir un email à l'adresse indiquée lorsque vous aviez créé votre compte.
Cliquez ensuite sur le lien présent dans le mail. Vous pourrez alors de nouveau accéder à votre compte membre.
Si vous n'avez pas reçu cet email,
contactez-nous
Message d'erreur
Message de confirmation
Un email de confirmation vient de vous être adressé.
Chargement...
Identifiant/Mot de passe oublié
Chargement...
Pete Hegseth se rendra mercredi à Guantanamo Bay
information fournie par Reuters•10/06/2026 à 05:01
Le secrétaire américain à la Défense Pete
Hegseth se rendra mercredi sur la base navale américaine de
Guantanamo Bay, à Cuba, où il rencontrera des soldats, a annoncé
le Pentagone dans un communiqué.
Pete Hegseth ira également au quartier général du
Commandement central des Etats-Unis à Tampa, en Floride.
L'Iran a annoncé mercredi avoir visé des bases américaines du Golfe en représailles à des frappes de Washington contre des cibles iraniennes le long du détroit d'Ormuz, dans un nouvel embrasement régional après la destruction d'un hélicoptère américain attribuée ...
Lire la suite
Les électeurs démocrates de l’État américain du Maine ont désigné mardi Graham Platner comme leur candidat au Sénat pour les élections de novembre, un ostréiculteur et ancien combattant dont la campagne a été marquée par une série de scandales. Le candidat de 41 ...
Lire la suite
Il n'y a pas que des TGV qui resteront à quai: la grève de 24 heures organisée mercredi par les syndicats de la SNCF devrait fortement toucher les trains régionaux ou de banlieue, de plus en plus ouverts à la concurrence. Dans son ensemble, le trafic régional, ...
Lire la suite
Au cinquième jour de son voyage en Espagne, le pape Léon XIV bénira mercredi à Barcelone la plus grande tour de la Sagrada Familia, la fameuse basilique toujours inachevée de Gaudi, et célébrera une messe dans ce joyau architectural, la plus haute église du monde. ...
Lire la suite
Chez Boursorama, nous pensons que l'accès à nos milliers de cotations en temps réel et à une information de qualité ne devrait rien vous coûter.
Tout est disponible gratuitement et sans limite, grâce à une rédaction et à plus de 50 partenaires éditoriaux qui fournissent des informations vérifiées.
En acceptant les cookies, vous autorisez notamment la publicité ciblée, ce qui contribue à assurer la durabilité de notre modèle.
Bonne lecture !
0 commentaire
Vous devez être membre pour ajouter un commentaire.
Vous êtes déjà membre ? Connectez-vous
Pas encore membre ? Devenez membre gratuitement
Signaler le commentaireFermer