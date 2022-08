Pertes d'emploi : une forte hausse chez les entrepreneurs

Les seniors sont particulièrement touchés alors que les gérants de petites structures sont également fragilisés.

( AFP / PHILIPPE LOPEZ )

Une progression importante. Selon des données publiées dimanche 28 août 2022, le nombre d'entrepreneurs ayant perdu leur emploi a augmenté de près de 30 % sur un an au premier semestre 2022 pour atteindre 18.519. Les patrons de l'hôtellerie, de la restauration et des débits de boisson (+60,8 %) sont particulièrement touchés par cette hausse qui varie fortement d'une région à l'autre, d'après les chiffres compilés par le cabinet Altarès auprès des tribunaux de commerce pour l'association patronale GSC.

Cette dernière incite les entrepreneurs à s'assurer contre le risque de perte d'emploi auprès d'assureurs privés, les chefs d'entreprise n'étant pas indemnisés par Pôle Emploi à la différence des salariés. L'augmentation atteint 63,4 % sur un an dans les Hauts-de-France, et 43,5 % en Bourgogne-Franche-Comté, contre seulement 10,2 % en Ile-de-France.

Les patrons de TPE très concernés

Les pertes d'emploi des chefs d'entreprise concernent dans 88 % des cas des patrons de très petites entreprises (TPE) réalisant moins de 500.000 euros de chiffre d'affaires. Pour les trois-quarts d'entre eux, ils sont à la tête de structures de moins de trois salariés , sachant que les micro-entreprises (auto-entrepreneurs) ne sont pas pris en compte par l'étude.

Evolution du taux de chômage au sens du Bureau international du travail (BIT) en France depuis le 2e trimestre 2010, jusqu'au T2 2022 ( AFP / )

Les chefs d'entreprises de plus de 20 salariés continuent eux à voir leurs pertes d'emploi baisser, de 13 % pour les structures comprises entre 20 et 49 salariés et de 16,3 % pour celles de plus de 50 salariés. L'évolution des pertes d'emploi des patrons suit de près celle des défaillances d'entreprises, qui ont commencé à augmenter cette année après avoir baissé de près de 50 % en 2020 et 2021, en raison des mesures protectrices pour la trésorerie des entreprises mises en place durant la crise du Covid-19.

"La crise n'est pas derrière nous, elle est devant nous", a déclaré à l'AFP le président de l'association GSC, Anthony Streicher, qui n'exclut pas que le niveau de 50.000 à 60.000 chefs d'entreprise perdant leur emploi chaque année avant la crise sanitaire soit dépassé. L'âge médian des chefs d'entreprises qui perdent leur emploi est de 46,7 ans.