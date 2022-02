Perspectives d’investissement 2022 : sans transition, la disruption

Sans transition, la disruption

Chez BNP Paribas Asset Management, nous consacrons une grande partie de nos perspectives aux opportunités qu'offre selon nous les tendances à long terme, notamment les innovations dans le domaine médical et les ruptures introduites par les nouvelles technologies.

Les tendances dites « disruptives » dans le domaine technologique étaient déjà répandues lorsque l'interruption des interactions sociales et de l'activité économique, provoquée par la pandémie, a déclenché une modification radicale de nos modes de travail, de consommation et de communication. La transition brutale vers des modes de vie « en distanciel » a accéléré ces tendances et suscité une demande croissante de technologies et d'innovations qui sous-tendent des solutions numériques facilitant notre vie quotidienne.

Bon nombre des solutions dématérialisées ayant rendu la distanciation sociale à la fois possible et plus supportable nous ont simplifié la vie, même par rapport à celle qui était la nôtre avant la pandémie (adoption généralisée du travail à distance, boom du commerce électronique, de l'entreposage physique et automatisé et de la livraison à domicile, etc.). La crise sanitaire n'a fait qu'accélérer une transformation qui, sans ces circonstances, aurait probablement pris plusieurs années.

La transformation numérique est devenue inévitable dans toute la société et les pays doivent agir rapidement pour éviter que la fracture numérique ne se creuse au sein de leur population. Big data, intelligence artificielle, analyse des données ou encore cybersécurité, autant de domaines désormais considérés comme essentiels pour aider à surmonter les problèmes économiques, démographiques et sociétaux complexes auxquels sont confrontés de nombreux secteurs.

À l'image des régulateurs, les investisseurs devraient examiner chaque entreprise à la loupe. La valorisation élevée du secteur technologique est justifiée par les solides perspectives de croissance et de rendement du capital investi.

À l'échelle mondiale, le secteur technologique fait l'objet d'une surveillance accrue de la part des autorités réglementaires concernant la confidentialité des données, et le quasi-monopole de certains des plus grands fournisseurs de plateformes est remis en question.

Une autre préoccupation pourrait être les pénuries et les perturbations persistantes des chaînes d'approvisionnement, qui peuvent affecter les opérations des entreprises technologiques, en particulier celles qui fournissent des biens physiques. Cependant, nous nous attendons à ce que la demande de semi-conducteurs se modère alors que les mesures de soutien à l'économie seront moins exclusivement tournées vers la consommation. Certains goulets d'étranglement devraient se résorber au fil des mois, permettant ainsi une progression de l'offre.

Enfin la faiblesse potentielle des marchés obligataires constitue un risque pour les entreprises technologiques à forte croissance, dont les flux de trésorerie actualisés à long terme peuvent être plus sensibles à la hausse des taux d'intérêt. Les valeurs technologiques pourraient sous-performer si l'inflation reste durablement au-dessus de sa tendance de long terme. Nous pensons toutefois que cette situation sera de courte durée en raison de la vigueur des tendances de croissance séculaires sous-jacentes dans des domaines tels que le cloud computing, l'intelligence artificielle, l'automatisation et l'Internet des objets.

Dans nos portefeuilles, nous nous efforçons d'atténuer les conséquences que pourraient avoir une inflation et des taux d'intérêt plus élevés en limitant la taille des positions et en équilibrant nos positions entre des titres à forte croissance et à valorisation élevée, et ceux de sociétés à croissance plus stable avec des valorisations attrayantes. Les dépenses en produits technologiques, et la demande de semi-conducteurs en provenance de l'industrie, et plus particulièrement de la construction automobile, devraient rester robustes. Les experts prédisent que le solide environnement mondial des dépenses informatiques se modérera mais se poursuivra à un niveau de croissance élevé en 2022. Notre fonds BNP Paribas Disruptive Technology offre d'ailleurs une exposition à cette tendances motrice puissante des marchés actions internationaux.

Pour connaître nos « Perspectives d'investissement 2022 » avec notre analyse macroéconomique complète vous pouvez télécharger le PDF.

BNP Paribas Funds Disruptive Technology est un compartiment de BNP Paribas Funds, SICAV de droit luxembourgeois conforme à la directive 2009/65/CE. Ce produit promeut des caractéristiques environnementales ou sociales au sens de l'article 8 du règlement UE 2019/2088. Il s'agit d'un produit dont l'objectif n'est pas l'investissement durable, mais qui tient compte des critères ESG dans le processus d'investissement parallèlement aux critères financiers.

Les investissements réalisés dans les fonds sont soumis aux fluctuations du marché et aux risques inhérents aux investissements en valeurs mobilières. La valeur des investissements et les revenus qu'ils génèrent peuvent enregistrer des hausses comme des baisses et il se peut que les investisseurs ne récupèrent pas l'intégralité de leur placement. Le fonds décrit présente un risque de perte en capital. Pour une définition et une description plus complète des risques, merci de vous reporter au prospectus et DICI du fonds.

L'absence de définitions et de labels communs ou harmonisés concernant les critères ESG et de durabilité au niveau européen peut entraîner des approches différentes de la part des sociétés de gestion lors de la définition des objectifs ESG. Cela signifie également qu'il peut être difficile de comparer des stratégies intégrant des critères ESG et de durabilité dans la mesure où la sélection et les pondérations appliquées à certains investissements peuvent être basées sur des indicateurs qui peuvent partager le même nom mais ont des significations sous-jacentes différentes. Lors de l'évaluation d'un titre sur la base de critères ESG et de durabilité, la société de gestion peut également utiliser des sources de données fournies par des prestataires de recherche ESG externes. Compte tenu de la nature évolutive de l'ESG, ces sources de données peuvent pour le moment être incomplètes, inexactes ou indisponibles L'application de normes de conduite responsable des affaires ainsi que de critères ESG et de durabilité dans le processus d'investissement peut conduire à l'exclusion des titres de certains émetteurs. Par conséquent, la performance du FCP peut parfois être meilleure ou moins bonne que la performance d'OPC dont la stratégie est similaire.