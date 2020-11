Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client Perquisitions en Allemagne après l'attaque de lundi à Vienne Reuters • 06/11/2020 à 07:56









PERQUISITIONS EN ALLEMAGNE APRÈS L'ATTAQUE DE LUNDI À VIENNE BERLIN (Reuters) - L'Office fédéral de police criminelle (BKA) a annoncé que plusieurs perquisitions étaient conduites ce vendredi en lien avec l'attaque meurtrière menée lundi à Vienne. Un homme armé a tué quatre personnes lundi soir en plein coeur de la capitale autrichienne avant d'être abattu par la police. L'attaque a été revendiquée par l'Etat islamique. Des logements et des entreprises sont actuellement fouillées par les forces de l'ordre allemandes qui enquêtent sur quatre personnes soupçonnées d'être liées à l'assaillant. "Rien ne permet de penser pour l'instant que les quatre personnes concernées par les mesures prises aujourd'hui ont participé à l'attaque mais nous pensons qu'elles ont des liens avec l'assaillant présumé", a dit le BKA sur Twitter. (Michelle Adair; version française Nicolas Delame, édité par Blandine Hénault)

