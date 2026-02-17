Pérou-Le Congrès vote la destitution du président Jeri

(Actualisé avec vote)

Le Congrès péruvien a voté mardi la destitution du président José Jeri, arrivé au pouvoir seulement quatre mois plus tôt, à la suite d'un scandale lié à des rencontres non divulguées avec un homme d'affaires chinois, un processus qui fait perdurer l'instabilité au sommet du pays d'Amérique latine.

La destitution de José Jeri a été approuvée par 75 élus du Congrès, tandis que 24 ont voté contre. Trois se sont abstenus. Une majorité simple était nécessaire.

Il appartient désormais aux parlementaires de désigner un nouveau président du Congrès qui deviendra également le huitième chef d'Etat péruvien en autant d'années.

José Jeri est le troisième président consécutif à être destitué.

Le président et ses alliés ont fait valoir qu'il devrait faire l'objet d'une procédure de destitution et non d'une censure, mais José Jeri a déclaré qu'il respecterait le résultat du vote de censure.

Bien que l'actuel président du Congrès, Fernando Rospigliosi - qui assure l'intérim - soit le prochain dans l'ordre de succession, il a déclaré qu'il n'assumerait pas la présidence. Les congressistes devraient alors élire un nouveau président du Congrès qui assumerait la présidence si José Jeri venait à être destitué.

Cette situation serait similaire à l'accession de Francisco Sagasti à la présidence en 2020, après avoir été choisi par le Congrès dans un contexte de crise politique aiguë et de manifestations à la suite des cinq jours de présidence de l'ancien président Manuel Merino.

Le Pérou, malgré ses turbulences politiques, est l'une des économies les plus stables d'Amérique du Sud.

Contrairement à la destitution, qui nécessite une majorité qualifiée de 87 voix sur les 130 membres de l'assemblée législative, la censure nécessite une majorité simple de 66 voix ou moins si le nombre de législateurs présents est inférieur.

(Sarah Morland et Alexander Villegas; version française Etienne Breban, édité par Kate Entringer)